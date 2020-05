Tag der Arbeit: Digitaler Protest am 1. Mai

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) feiert Tag der Arbeit am Freitag, den 1. Mai wegen der Corona-Pandemie im Netz.

Erstmals seit der Gründung des DGB wird es in diesem Jahr keine Demos und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen zum Tag der Arbeit geben. Denn in Zeiten von Corona heißt Solidarität: mit Anstand Abstand halten.

Trotzdem stehen die DGB-Gewerkschaften und ihre Mitglieder am Tag der Arbeit 2020 zusammen – digital, in den sozialen Netzwerken, mit einer Live-Sendung am 1. Mai. Von 11.00 bis 14.00 Uhr wird der Livestream auf der Webseite des DGB, auf Facebook und auch bei Youtube ausgestrahlt.