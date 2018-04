Täter von Münster ist Deutscher

Der Täter der Attacke von Münster ist ein 48-jährigen Deutscher – derzeit spricht nichts für einen Terror-Hintergrund, wohl labiler Einzeltäter: Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter identifiziert, der am Samstagnachmittag in der Innenstadt von Münster mit einem VW-Campingbus in die vollbesetzte Außenterrasse eines Lokals gerast ist und dabei drei Gäste tötete und 20 Personen verletzte. Wie FAZ.net unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, handelt es sich um den 48 Jahre alten Jens R. Er wurde 1969 in Olsberg im Sauerland geboren, lebte aber schon lange in Münster und wohnte in einer Wohnung in der Nähe des Tatorts.

Der Mann hatte sich nach der Tat am Steuer des Tatfahrzeugs erschossen. Spezialisten der Kriminalpolizei durchsuchten die Wohnung des Mannes nach Sprengstoff. Nach bisher unbestätigten Angaben soll der ursprünglich aus dem Sauerland stammende Mann psychisch auffällig gewesen sein. Welches Motiv er für seine Tat hatte, war zunächst weiter unklar.

Bundeskanzlerin „zutiefst erschüttert“

Nach der Amokfahrt in Münster hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel bestürzt gezeigt. „Angesichts der schrecklichen Geschehnisse in Münster bin ich zutiefst erschüttert“, sagte Merkel am Samstagabend. Es werde jetzt alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan, so Merkel. Allen Einsatzkräften vor Ort gelte ihr Dank. „Ich stehe im ständigen Austausch mit Innenminister Seehofer, Vizekanzler Scholz und Ministerpräsident Laschet“, sagte die Kanzlerin weiter.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich zuvor ähnlich. „Wir müssen von einer schweren Gewalttat ausgehen“, sagte das Staatsoberhaupt.