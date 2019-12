Tabellenführung: Gladbach wieder vorn

Borussia Mönchengladbach steht wieder an der Tabellenspitze in der ersten Fußball-Bundesliga. Die Fohlen siegten am Sonntag gegen den SC Freiburg mit 4:2 und haben damit die Tabellenführung zurückerobert.

In Deutschlands Fußball-Oberhaus führen die Gladbacher nun mit 28 Punkten. Dahinter folgen Leipzig mit 27 Zählern, Schalke mit 25 Punkten und der FC Bayern mit 24 Punkten.

Im zweiten Sonntagsspiel gab es einen Auswärtssieg für den SV Werder Bremen. Die Hanseaten gewannen am Abend beim VfL Wolfsburg mit 3:2.