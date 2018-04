Syrien: US-Präsident Trump droht mit Raketen

US-Präsident Donald Trump hat als Vergeltung für den jüngsten mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien einen Raketenangriff angekündigt. „Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Russland macht dich bereit, denn sie werden kommen: neu, hübsch und intelligent“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

In diesem Zusammenhang bezeichnete Trump den syrischen Machthaber Baschar al-Assad als „Gas Killing Animal“ (übersetzt: „Gas tötendes Tier“), welches die syrische Bevölkerung töte und es genieße. Russland sollte kein Partner von Assad sein, so der US-Präsident.

Beziehungen USA und Russland schlechter als im Kalten Krieg

Zu dem hat Trump die derzeitigen Beziehungen der USA zu Russland als schlechter als im Kalten Krieg bezeichnet. „Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

Dabei gebe es keinen Grund dafür. Russland benötige die Unterstützung der USA, um der russischen Wirtschaft zu helfen. Das wäre sehr einfach – es sei eine Zusammenarbeit aller Nationen nötig. „Stop the arms race?“, fügte er hinzu.

Trittin nennt Trump-Tweet „unverantwortlich“

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump für einen Militärschlag in Syrien scharf kritisiert. „Es ist unverantwortlich, über Twitter Russland den Krieg zu erklären, während die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen zur Aufklärung anreist“, sagte Trittin dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagsausgabe).

„Erst schießen, dann untersuchen – das kennen wir von George W. Bush. Das hat wenig mit Syrien, aber viel mit dem innenpolitischen Druck auf Trump hier in Washington zu tun“, sagte Trittin, der sich am Mittwoch zu politischen Gesprächen in Washington aufhielt.