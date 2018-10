Syrien öffnet Grenzen zu Israel und Jordanien

Syrien wird am heutigen Montag die Grenzen nach Israel und Jordanien wieder eingeschränkt öffnen. Der Grenzübergang zwischen Israel und Syrien werde nur für UN-Truppen offen sein, teilten israelische Behörden am Sonntagabend mit. Vier Jahre lang war der Grenzübergang in der Nähe der Stadt Quneitra geschlossen.

Auch die Grenze zwischen Syrien und Jordanien wird nicht für den normalen Verkehr geöffnet, berichtet die jordanische Nachrichtenagentur Petra. Die Grenze zwischen den beiden Ländern war drei Jahre lang geschlossen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana bestätigte die geplante Grenzöffnung am Sonntag und meldete, dass auch mit dem Irak über eine Öffnung der Grenze verhandelt wird.