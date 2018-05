Syrien: Israel reagiert mit Gegenangriff auf Raketenbeschuss iranischer Truppen

Israel hat in der Nacht zu Donnerstag einen Raketenbeschuss gemeldet – angeblich von iranischen Truppen aus Syrien. Das teilte die israelische Armee am frühen Donnerstagmorgen mit. Ein Teil der Raketen sei mittels des israelischen Raketenabwehrsystems abgefangen worden. Es sei niemand verletzt worden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Als Reaktion auf die Angriffe hat Israels Armee daraufhin nach eigenen Angaben die Abschussorte der iranischen Raketen in Syrien attackiert. Nachdem die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sind, wird eine Eskalation im Nahen Osten befürchtet.