Sylvies Dessous Models sucht Markenbotschafterin

Sylvie Meis – Ihr Name ist längst eine Marke: Für ihre eigene Dessous- und Wäschekollektion Flirty Lingerie „Sylvie Designs“ sucht die 40-Jährige ab heute das perfekte Model und Aushängeschild. Am Mittwochabend, den 21. November startet ihre erste eigene Show „Sylvies Dessous Models“ beim Privatsender RTL. Folge zwei gibt es am 28. November zu sehen. Das Finale steigt am 5. Dezember.

In verschiedenen Challenges in Hamburg, Berlin, Paris und auf Ibiza bekommen 30 Teilnehmerinnen die Chance, bei „Sylvies Dessous Model“ von sich zu überzeugen. Am Ende einer Folge entscheidet Sylvie jeweils, welches der Girls „Sylvies Dessous Models“ verlassen muss. Welches Nachwuchs-Talent vereint wirklich alle Facetten und kann vor Sylvie und ihrem Team bestehen? Der Gewinnerin des Wettbewerbs winken 50.000 Euro. Zudem wird mit Sylvie Meis die neue Kampagne geshootet.