Sylvie Meis wieder in Supertalent-Jury

Vor 10 Jahren startete Sylvie Meis (40), Model, Moderatorin, Schauspielerin und Businessfrau, ihre Fernsehkarriere in Deutschland bei „Das Supertalent“. Von 2008 bis 2011 (Staffel 2 – 5) war sie in der erfolgreichen Talentshowreihe Teil der Jury. Jetzt kehrt Sylvie Meis zurück und wird in der neuen Staffel wieder neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell am Jurypult Platz nehmen.

„Ich freue mich riesig, wieder neben Dieter und Bruce zu sitzen und all die tollen Talente zu sehen. Beim Supertalent hat meine TV-Karriere in Deutschland vor 10 Jahren angefangen, als Dieter mich in die Jury holte. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar. Zu meinem 10-Jährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als Supertalent-Jurorin zurück“, sagte die Moderatorin.