Die Musik-Welt trauert: Der Sänger und Bassist Steve Priest ist tot. Das berichtet die britische Zeitung „The Sun“.

Der Mitbegründer der Rockband The Sweet („Teenage Rampage“, „Fox On The Run“, „Ballroom Blitz“, „Blockbuster“) ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Gitarrist Andy Scott, ist nun das letzte überlebende Mitglied der vierköpfigen Gründungsbesetzung. Sänger Brian Connolly starb 1997, Schlagzeuger Mick Tucker 2002.