Superhelden-Schöpfer Stan Lee gestorben

Marvel-Comic-Autor Stan Lee ist tot: Der legendäre US-Comic-Autor Stan Lee ist gestorben. Das berichten US-Medien unter Berufung auf seine Tochter J. C. Lee. Demnach starb er am Montag im Alter von 95 Jahren in Los Angeles.

Lee hat das Comic-Imperium Marvel mit aufgebaut und gilt als Erfinder zahlreicher Superhelden wie Spiderman, Hulk, X-Men und Black Panther. Viele dieser Comic-Figuren wurden zu Hauptdarstellern in zahlreichen Kinorennern. Lee´s Comics wurden weltweit in über 75 Ländern veröffentlicht.