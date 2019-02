Super Bowl: Titel für Patriots

Das 53. Finale der US-amerikanischen Football League ist entschieden. Die New England Patriots mit Superstar Tom Brady siegten im Endspiel im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta gegen die Los Angeles Rams mit 13:3.

Die Patriots sicherten sich bereits zum 6. Mal den Titel und sind damit mit dem bisherigen Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleichgezogen. Patriots-Quarterback Tom Brady (41) wurde zur lebenden Legende und holte als erster Profi in der NFL-Geschichte seine sechste Vince-Lombardi-Trophäe.

In der Halbzeit-Show des weltweit größten Einzelsport-Spektakles sorgten in diesem Jahr unter anderem Maroon 5, Travis Scott und Big Boi für beste Unterhaltung. Die 74-jährige US-Sängerin Gladys Knight hatte bereits vor Spielbeginn in diesem Jahr die US-Hymne gesungen.