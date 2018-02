Super Bowl: Philadelphia siegt

Die Philadelphia Eagles haben den Super Bowl gewonnen. Mit 41:33 setzten sich die Eagles in einem spektakulären Finale in Minneapolis gegen Titelverteidiger New England Patriots durch. Für Philadelphia ist es der erste Super Bowl-Triumph in ihrer Vereinsgeschichte. Patriots-Star-Quarterback Tom Brady wurde nach 2007 und 2010 zum dritten Mal als Spieler der Saison in der NFL ausgezeichnet.

Beim größten US-Sportereignis sorgte US-Sänger Justin Timberlake mit einer gigantischen Halbzeitshow für beste Unterhaltung. Beim Endspiel der beiden Football-Teams sorgte er mit einem viertelstündigen Medley seiner größten Hits vor 70.000 Zuschauern für Stimmung. US-Sängerin Pink hatte bereits vor Anpfiff des Spiel die US-Nationalhymne gesungen.