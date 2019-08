Studie lobt GroKo – viele Vorhaben umgesetzt

Die Große Koalition (kurz: GroKo) hält bisher in den meisten Fällen, was sie verspricht. Nach knapp zwei Jahren Regierungstätigkeit hat sie bereits mehr als 60 Prozent ihrer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag vollständig oder teilweise umgesetzt oder zumindest substantiell in Angriff genommen.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung und dem Wissenschaftszentrum Berlin (WZB). Das sei deutlich mehr als ihre Vorgängerregierung zur Halbzeit geschafft hatte (49 Prozent), so die Studienautoren.

Doch bei den Wählern kann die Bundesregierung damit nicht punkten. Nur jeder Zehnte in Deutschland ist der Meinung, dass die Versprechen des Koalitionsvertrages zu einem „großen Teil“ eingelöst werden. Über zwei Drittel (79 Prozent) glauben hingegen, dass von solchen Vorhaben „kaum welche“ oder „etwa die Hälfte“ umgesetzt werden.

Für ihre Analyse hat das Forscherteam 296 „echte Versprechen“ im Koalitionsvertrag identifiziert. Das sind 108 Einzelversprechen mehr als in den Koalitionsvereinbarungen der Vorgängerregierung von 2013 bis 2017.

Aufgeschlüsselt nach den Wahlprogrammen der Koalitionspartner zeigt sich, dass mehr Vorhaben auf das Konto der SPD gehen: Etwa 25 Prozent (73 von 296) aller Versprechen des Koalitionsvertrages finden sich ausschließlich im Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Elf Prozent (32 von 296) gehen allein auf das Wahlprogramm der CDU/CSU zurück. 46 Vorhaben finden sich in beiden Programmen wieder.