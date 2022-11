Stromverbrauch in Deutschland geht zurück

Der Stromverbrauch in Deutschland ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Daten des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).



Während der Stromverbrauch in den Sommermonaten noch ungefähr auf Höhe des Vorjahres lag, wurde im September bereits vier Prozent weniger Strom verbraucht als im September 2021. Im Oktober betrug der Unterschied sogar neun Prozent. Einen solchen Rückgang im Stromverbrauch gab es zuletzt im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020.



Im gesamten bisherigen Jahr lag der Verbrauch mit rund 434 Milliarden Kilowattstunden (Milliarden kWh) 1,9 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Für das Gesamtjahr rechnet der BDEW mit einem Rückgang des Stromverbrauchs um gut zwei Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.