Strafzölle: China droht USA

China will im Handelsstreit mit den USA nicht klein beigeben und hat mit weiteren Maßnahmen gedroht. Das Land werde einseitigen US-Protektionismus „um jeden Preis“ bekämpfen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag das Wirtschaftsministerium in Peking.

Laut Mitteilung des Weißen Hauses soll der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer zusätzliche Zölle auf chinesische Importe im Wert von 100 Milliarden Dollar prüfen. Die US-Regierung will damit auf unfaire Vergeltungsmaßnahmen Chinas reagieren.