Die englische Synthie-Popband Depeche Mode steht mit ihrem Album „Spirits In The Forest“ neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

In den Single-Charts der 27. KW ist die englische Rockband The Rolling Stones mit „Living In A Ghost Town“ top.

Die aktuellen Top Platzierungen der offiziellen deutschen Album- und Single-Charts, die von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt werden, finden Sie unter „offiziellecharts.de„.