Sting sagt Konzert in München ab

Der Musiker Sting hat kurzfristig sein Konzert für diesen Mittwoch, 10. Juli 2019, in München beim Tollwood Sommerfestival abgesagt. Krankheitsbedingt habe der Brite sein Konzert im Münchner Olympiapark abgesagt, teilte Tollwood auf seiner Webseite mit. Auf Anweisung seiner Ärzte könne der 67-Jährige nicht auftreten, heißt es weiter.

Einen Ersatztermin wird es nicht geben. Besucher können ihre Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgeben. Der Ticketpreis wird voll zurück erstattet. Sting wurde in den 1970er-Jahren als Frontmann der englischen Band The Police bekannt.