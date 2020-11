Stichwahl um Stuttgarter OB-Posten

Die Entscheidung über den Posten des Oberbürgermeisters (OB) in Stuttgart wird in einer Stichwahl am 29. November 2020 fallen.

Rund 450.000 StuttgarterInnen waren am gestrigen Sonntag aufgerufen, ihre Stimme bei der OB‐Wahl abzugeben. Knapp die Hälfte der Wahlberechtigten beteiligte sich – eine absolute Mehrheit gab es für keinen Bewerber.

Ende November entscheidet sich nun wer bei einer Stichwahl dem grünen Amtsinhaber Fritz Kuhn nachfolgt. Dann genügt beim Rennen um den Stuttgarter OB-Posten die einfache Mehrheit.