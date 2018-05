Steuererklärung Abgabetermin: Stichtag ist der 31.05.2018

Die Uhr tickt – in sieben Tagen ist es wieder soweit: Der Abgabetermin für die Steuererklärung 2017 steht an. Stichtag ist Donnerstag, der 31. Mai 2018, in manchen Bundesländern wegen des Feiertags („Fronleichnam“) wie etwa in Bayern ein Tag später am Freitag, den 1. Juni. Darauf weist der Bund der Steuerzahler Bayern e.V. (BdSt) hin. Trödler die bis dahin ihre Steuererklärung nicht abgegeben haben, drohen Verspätungszuschlag, Zwangsgeld oder gar eine Schätzung. Deshalb sollte man auf Nummer sicher gehen und das kommende Wochenende für die Steuer nutzen.

Zwar hat der Gesetzgeber die Abgabefristen mit dem Steuermodernisierungsgesetz um zwei Monate verlängert, die Regelung gilt aber noch nicht für die Steuererklärung 2017. Erst für die Steuererklärung 2018, die im Jahr 2019 abgegeben wird, gibt es zwei Monate länger Zeit. Dies geht aus einem aktuellen Verwaltungsschreibens des Bundesfinanzministeriums Anfang des Jahres hervor.

Etwas mehr Zeit haben die Steuerzahler in Bayern, die ihre Steuererklärung auf elektronischem Weg mit Authentifizierung abgeben: Die Erklärung muss in diesem Fall bis spätestens zum 31.07.2018 eingereicht werden. Ganz entspannt können diejenigen sein, die nicht verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Angestellte Singles ohne weitere Einkünfte oder Paare mit der Steuerklasse 4/4 brauchen meist keine Einkommensteuererklärung abgeben.

Wird die Erklärung mit Unterstützung von einem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder Rechtsanwalt angefertigt, verlängert sich die Abgabefrist für die Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärung auf den 31. Dezember 2018.