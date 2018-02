Stern für Gina Lollobrigida

Die italienische Filmdiva Gina Lollobrigida, die unter anderem an der Seite von Humphrey Bogart und Frank Sinatra spielte, ist im Alter von 90 Jahren mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt worden. «Sie behandelten mich wie eine Königin. Das werde ich nie vergessen, all die Liebe», erinnerte sich die sichtlich gerührte Schauspielerin, Fotografin und Bildhauerin, als am Donnerstag die 2628. Plakette auf dem berühmten Hollywood Boulevard enthüllt wurde.

Das Geheimnis ihres hohen Alters sei die Arbeit, sagte Lollobrigida. «Wenn ich arbeite, fühle ich mich lebendig.» Die Welt der Filme bezeichnete sie als «Magie» und erinnerte sich daran, wie sie in Hollywood, aber auch Großbritannien, Italien, Afrika und anderswo drehte. «Mit nur einem Film kann man rund um die Welt bekannt sein. Sie liebten mich und ich habe versucht, in allen Filmen mein Bestes zu geben. Ich bin sehr glücklich.»