Steinmeier ruft zu Geduld auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Ostersamstag wegen der Coronakrise mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt. Die Pandemie zeige, „Ja, wir sind verwundbar“, sagte Steinmeier in seiner knapp zehnminütigen Rede.

Aber er sei tief beeindruckt „von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat.“ Der Bundespräsident mahnte allerdings zu Geduld in dieser schweren Zeit.