Starker Anstieg von Radunfällen

Die Zahl der Radunfälle in Bayern ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, 2022 verglichen mit 2015 um ein Viertel (2015: 15.405, 2022: 19.646). Dabei wurden 18.296 Radfahrer verletzt (2021: 16.039, 2019: 16.210) und 84 Radfahrer getötet (2021:63; 2019: 77). Das ist die höchste Zahl an getöteten Radfahrern seit 2009 (97).

Bei gut einem Drittel der Verkehrsunfälle (37,3 Prozent) waren Radfahrer allein beteiligt. Rund zwei Drittel der Radunfälle (68,4 Prozent) haben bayernweit Radfahrer selbst verursacht. Mehr als ein Drittel aller Getöteten (31, 37 Prozent) waren mit einem Pedelec unterwegs.