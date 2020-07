Starke Zahlen für Trump-Buch

Enthüllungsbuch der promovierten Psychologin Mary L. Trump verkauft sich gut – binnen eines Tages hat es rund eine Million Abnehmer gegeben.

Mary Trumps Enthüllungsbuch „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man“ – („Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf“) verkauft sich laut Medienberichten offenbar recht gut.

Das 240 Seiten umfassende Buch in dem die Nichte des US-Präsidenten Donald Trump, ihren Onkel als verlogenen Narzissten beschreibt, soll an einem Tag bereits rund eine Million Mal verkauft worden sein.