Starke AfD, CDU und SPD bleiben vorn

Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg mit starken Zugewinnen jeweils Platz zwei erobert. Bei der Landtagswahl in Sachsen wird die CDU laut vorläufigem amtlichen Endergebnis trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft bleiben. Sie kommt demnach auf 32,1 Prozent (2014: 39,4 Prozent).

Die AfD kommt auf 27,5 Prozent (2014: 9,7 Prozent), die Linke auf 10,4 Prozent (2014: 18,9 Prozent). Die Grünen erreichen rund 8,6 Prozent (2014: 5,7 Prozent), die SPD 7,7 Prozent (2014: 12,4 Prozent). Die FDP und die FW verpassen mit 4,5 bzw. 3,4 Prozent den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.

Bei der Landtagswahl in Brandenburg ist die SPD nur knapp vor der AfD. Nach vorläufigem amtlichen Endergebnis kommt die SPD auf 26,2 Prozent, nach 31,9 Prozent bei der Landtagswahl im Jahr 2014. Die CDU kommt auf 15,6 Prozent (2014: 23,0 Prozent), die Linke auf 10,7 Prozent (2014: 18,6 Prozent), die AfD auf 23,5 Prozent (2014: 12,2 Prozent), die Grünen auf 10,8 Prozent (2014: 6,2 Prozent).

Die FDP kommt laut Prognose in Brandenburg auf 4,1 Prozent und verpasst damit erneut den Sprung in den Landtag. BVB/FW zieht dagegen mit 5 Prozent in den neuen Landtag ein.

In beiden Bundesländern lag die Wahlbeteiligung recht hoch. In Sachsen bei 66,6 Prozent, in Brandenburg bei 61,3 Prozent.