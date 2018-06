Starbucks-Chef Schultz verlässt Kaffeehauskette

Starbucks-Chef Howard Schultz wird bereits zum Ende des Monats sein Amt als CEO bei der Kaffeehauskette niederlegen. Das teilte das Unternehmen am Montag in Seattle mit. Während seiner vier Jahrzehnte als CEO baute Schultz Starbucks von anfänglich 11 auf weltweit mehr als 28.000 Coffeeshops in 77 Länder aus.

Unter der Führung von Schultz hat Starbucks seit dem Börsengang im Jahr 1992 einen Wertzuwachs von 21.000 Prozent erzielt. Er definierte die Tradition des italienischen Kaffeehauses in Amerika neu. „Wir haben es geschafft, indem wir Rentabilität und soziales Gewissen ausgewogen haben“, sagte der 64-Jährige.