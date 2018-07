Star-Friseur Walz: Kanzlerin Merkel macht Termine selbst

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) macht ihre Friseurtermine selbst. „Ganz normal übers Telefon“ melde sich die Regierungschefin bei ihm zur Terminabsprache, sagte der Berliner Friseur Udo Walz der Zeitschrift „Gala“.

Die Kanzlerin rufe selbst an und „meldet sich dann einfach mit Merkel und fragt, ob was frei ist“, so Walz. An den Begegnungen mit der Bundeskanzlerin schätze er am meisten ihren „tollen Humor“. Walz, der auch schon die Schauspielerin Romy Schneider, die Queen oder Prinzessin Mary von Dänemark frisierte, feiert in diesen Tagen sein 50-jähriges Berufsjubiläum.