Städter ziehen ins Umland

Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern in Deutschland verlieren zunehmend Bürger an die umliegenden Kreise. Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB).

Zwar steige laut BiB die Bevölkerung in den meisten Großstädten weiterhin an, vornehmlich durch Zuzüge junger Menschen und von Migranten aus dem Ausland. Im Gegenzug verlassen aber mittlerweile mehr Menschen die großen Städte in die Umlandgemeinden als von dort zuziehen.