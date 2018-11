Staat fördert Einbruchschutz weiter

Seit drei Jahren fördert der Staat Maßnahmen des Einbruchschutzes. In dieser Zeit wurden dank Förderung des Bundesinnenministeriums und der staatlichen Förderbank KfW 200.000 Wohneinheiten mit einem Fördervolumen von 96 Millionen Euro gegen Einbrecher sicherer gemacht.

Die hohe Nachfrage nach der KfW-Zuschussförderung zeigt die anhaltende Relevanz der Programme. In Deutschland sind die Einbruchszahlen das zweite Jahr in Folge gesunken. Für das kommende Jahr stellt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 65 Millionen Euro für Einbruchschutz bereit, wie die KfW mitteilte.

Seit Programmeinführung wurden kontinuierlich Verbesserungen vorgenommen, zum Beispiel können seit November 2016 die Anträge auf die Zuschussförderung zügig und unkompliziert online im KfW-Zuschussportal gestellt werden. Auch wurde die Mindestinvestitionssumme gesenkt, damit auch kleinere Sicherungsmaßnahmen und auch Mieter besser gefördert werden können.

Alle, die Ihr Eigenheim vor Einbruch schützen wollen, können bis zu bis zu 1.600 Euro Zuschuss für Maßnahmen zum Einbruchschutz in Bestandsgebäuden erhalten. Die Zuschüsse sind gestaffelt: Die ersten 1.000 EUR der förderfähigen Investitionskosten werden mit 20 Prozent bezuschusst. Für alle zusätzlichen förderfähigen Kosten, die über 1.000 EUR hinausgehen, wird weiterhin ein Zuschuss von 10 Prozent gewährt. Anträge müssen vor Vorhabensbeginn über das KfW-Zuschussportal gestellt werden.

Wie die Kfw weiter mitteilte, stehen bei der Einbruchschutzförderung mechanische Sicherungen an oberster Stelle für die Kunden: Am häufigsten wird der der Einbau einbruchshemmender Haus- und Wohnungstüren, der Einbau von Nachrüstsystemen für Fenster sowie Nachrüstsysteme für Haus- und Wohneingangstüren gefördert. Mit den Maßnahmen kann ein wirksamer Einbruchschutz erzielt werden. Pro Wohneinheit wird im Durchschnitt etwa 5.000 Euro in Einbruchschutz investiert. Durchschnittlicher Zuschussbetrag liegt bei 500 Euro.