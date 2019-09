St. Pauli mit Derby-Sieg gegen HSV

Der FC St. Pauli hat das 102. Hamburger Stadtderby gegen den HSV überraschend für sich entschieden. Zum Abschluss des 6. Spieltags in Liga 2 hat der Kiezclub am Montagabend gegen den HSV mit 2:0 gewonnen und steht nun mit acht Punkten im mittleren Tabellendrittel.

Dimitrios Diamantakos erzielte für den Gastgeber am Millerntor in der 18. Minute die Führung. Ein Eigentor von HSV-Kapitän Rick van Drongelen in der 62. Minute sorgte für den 2:0-Endstand.

Mit der Niederlage beim Stadtrivalen verpasste der HSV die Rückkehr an die Tabellenspitze. Die führt nun der VfB Stuttgart mit 14 Punkten an, dahinter folgt der HSV (13 Punkte), Bielefeld (12 Punkte) sowie punktgleich Fürth und Aue mit je 11 Punkten.