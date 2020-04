Spielplätze dürfen wieder öffnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben am heutigen Donnerstag über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie beraten.

Nach den Bund-Länder-Beratungen sind größere Corona-Lockerungen ausgeblieben. Generelle Corona-Beschränkungen bleiben vorerst bis 6. Mai. Aber: Es sollen Gottesdienste künftig unter bestimmten Abstands- und Hygieneregeln wieder erlaubt werden.

Gelockert wird auch bei Spielplätzen, Zoos und Museen

Auch Zoos, Museen und Ausstelungen sollen wieder öffnen dürfen. Zudem soll es unter Auflagen Lockerungen bei den seit Wochen gesperrten Spielplätzen geben. Die konkreten Handhabungen der Lockerungen würden die Länder und Kommunen im Einzelnen beschließen.

Großveranstaltungen und große Events bleiben indes bis Ende August verboten. Die nächsten Bund-Länder-Beratungen finden in der nächsten Woche, Mittwoch 6. Mai statt.

Merkel: Corona eine „Herausforderung für die es keine Vorlage gibt“

Merkel bedankte sich bei allen, die sich bisher an die Regeln und Vorgaben – Distanz zu halten, Maskentragen usw. – gehalten haben. Merkel bezeichnete die Coronalage als eine Herausforderung für die es keine Vorlage gibt.

„Da es weder ein Medikament noch einen Impfstoff gegen das Virus gibt, geht es immer darum die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“, sagte die Kanzlerin.

Ziel müsse es sein, die Zahl der Infizierten noch weiter nach unten zu bringen. Deshalb müsse man weiterhin sehr diszipliniert sein, so die Kanzlerin weiter.

Söder: Zahlen zu Corona deutlich stabilisiert

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fügte anschließend bei der Pressekonferenz hinzu, dass sich die Zahlen zu Corona zwar deutlich stabilisiert hätten. So lange es aber kein Medikament oder Impfstoff gegen Corona gibt, könne jederzeit ein Rückfall erfolgen. „Corona ist ein Marathon, bei dem wir nicht wissen, was am Ende das Ziel ist“, so Söder.