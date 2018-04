Spiel 77-Millionengewinn in Rheinland-Pfalz

Der Jackpot bei der Lotto-Zusatzlotterie Spiel 77 ist geknackt. Am vergangenen Samstag wurde ein Tippschein mit der richtigen siebenstelligen Gewinnzahl in Rheinland-Pfalz gezogen, wie Lotto News berichtet. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – räumt einen Gewinn von fast 3,6 Millionen Euro ab.

Der Lotto-Jackpot im Spiel 6 aus 49 wurde indes nicht geleert und wächst zur Ziehung am Mittwoch, den 02.05.2018, auf rund 4 Millionen Euro an. Fünf Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen (3), Hamburg und Sachsen-Anhalt haben indes den 2. Rang geknackt und jeweils rund 316.000 Euro gewonnen. Einen 100.000 Euro-Gewinn erhalten vier Spieler der Zusatzlotterie Super 6 in Nordrhein-Westfalen (2), Berlin und Niedersachsen.