Spektakuläre Hotels und Resorts

Auf und davon – das Jahr ist zwar noch recht jung, dennoch steht für viele bereits die Reiseplanung für 2020 an. Wer auf der Suche nach einer luxuriösen Unterkunft im Lifestyle-Segment ist und das Besondere liebt, dem empfehlen wir einen Blick in den Bericht „Diese spektakulären Hotels eröffnen 2020“ auf der Webseite der „Welt.de“.

Die Autorin stellt zehn lohnenswerte Hotels, aber auch Ressorts, rund um den Globus vor, für die sich allein schon die Reise lohnt. Darunter beispielsweise das „Kruger Shalati“ in Südafrika, das „7Pines Kempinski“ in Ibiza, das „Club Med Eco-Chic Resort“ in der Dominikanischen Republik oder das „Student Hotel“ in Wien.