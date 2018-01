SPD rutscht ab, Union legt leicht zu

Vor dem außerordentlichen SPD-Bundesparteitag am Sonntag (21. Januar 2018) im World Conference Center in Bonn, sind die Umfragewerte für die Sozialdemokraten auf einem Rekordtief. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union bundesweit einen Prozentpunkt zulegen und auf 33 Prozent kommen, während die SPD drei Prozentpunkte verlieren und auf 20 Prozent kommen würde. Das ist ein Ergebnis des aktuellen ZDF-Politbarometers.

Würde schon an diesem Sonntag gewählt, läge die AfD unverändert bei 12 Prozent, ebenso die Grünen bei 12 Prozent. Die FDP bliebe ebenfalls unverändert bei 8 Prozent. Die Linke würde einen Prozentpunkt gewinnen und auf 10 Prozent kommen.