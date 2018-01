SPD-Parteitag macht Weg frei für Koalitionsgespräche

SPD-Parteitag macht Weg für Koalitionsverhandlungen frei – Große Zahl an NoGroKo-Gegnern. Nach mehrstündiger, langer und kontroverser Debatte ist am frühen Sonntagabend bei der SPD eine GroKo-Entscheidung gefallen. Der Parteitag der Sozialdemokraten in Bonn hat Verhandlungen mit der Union über eine neue große Koalition zugestimmt. Eine „knappe“ Mehrheit von 362 (rund 56 Prozent) der insgesamt 642 Delegierten stimmte dafür, 279 votierten dagegen. Eine Enthaltung gab es bei der Abstimmung.

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel begrüßte das Ergebnis des SPD-Parteitags. Koalitionsverhandlungen sollen nun so schnell wie möglich starten. „Das Sondierungspapier ist dabei der Rahmen in dem wir verhandeln und dabei wird es natürlich noch eine Vielzahl von Fragen zu klären geben im Detail. Und das wird auch sicherlich nochmal intensive Beratungen erfordern“, sagte Merkel.

Im Falle einer Einigung steht bei der SPD nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen ein Mitgliederentscheid. 440.000 SPD-Mitglieder haben dann das letzte Wort.