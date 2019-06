SPD berät über Vorsitzendenwahl

Die SPD-Spitzengremien wollen am Montag (24. Juni) über die Festlegung des Wahlverfahrens beraten wie der künftige Vorsitz bestimmt werden soll. Gibt es beim SPD-Parteivorsitz künftig eine Doppelspitze? Werden die über 400.000 Parteimitglieder an der Auswahl beteiligt? Am heutigen Montag berät der Parteivorstand der Sozialdemokraten nun darüber wie der neue Parteivorsitzende gekürt werden soll.

Laut einer SPD-Umfrage unter den Mitgliedern wünscht sich eine deutliche Mehrheit, dass die Basis an der Auswahl des oder der kommenden Parteivorsitzenden beteiligt wird. Zum Thema Doppelspitze sprechen sich viele dafür aus, die Möglichkeit für eine Doppelspitze aus Frau und Mann zu schaffen.