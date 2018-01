Spannung steigt: Grammys werden in New York vergeben

Erstmals seit 15 Jahren werden die Grammys am Sonntagabend (Ortszeit, 1.30 Uhr MEZ am Montag) wieder in New York verliehen. Beste Chancen auf die Trophäen haben die Rapper Jay-Z und Kendrick Lamar mit acht beziehungsweise sieben Nominierungen.

Singer-Songwriter Bruno Mars ist mit sechs Nominierungen ebenfalls gut im Rennen. Erwartet werden im Madison Square Garden unter anderem Auftritte von Lamar und Mars sowie Childish Gambino, Lady Gaga, Elton John, Pink und Rihanna. Moderiert wird die Show von James Corden. Spannend dürfte werden, ob die Debatte rund um sexuelle Übergriffe im US-Entertainment bei der Gala zum größeren Thema wird.

In den 1970er und 80er Jahren pendelte die Veranstaltung zwischen Los Angeles und New York, fand ab 2000 aber nur noch in Los Angeles statt. Hintergrund war ein Streit zwischen dem damaligen New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani und dem früheren Präsidenten der Recording Acadmy, Michael Greene. 2003 kehrten die Grammys für ein Jahr zurück nach New York, blieben seitdem aber an der Westküste.