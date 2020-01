Spanien schlägt DHB-Team deutlich

Bei der Handball-EM hat das Team aus Spanien gegen Deutschlands Handballer einen klaren Sieg eingefahren. In Gruppe C feierten die Spanier in Trondheim beim gegen das DHB-Team den zweiten Erfolg im zweiten Spiel und können damit fast schon sicher für die Hauptrunde planen.

Im zweiten Spiel am Samstag in Gruppe C hat Niederlande den ersten Sieg gelandet. Im Duell der Debütanten setzten sich die niederländischen Handballer gegen Lettland deutlich mit 32:24 durch.

Am Montag stehen die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Die Niederländer müssen gegen Spanien ran. Die DHB-Auswahl spielt am gegen Lettland.