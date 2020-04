Spanien will wegen der Corona-Pandemie die geltenden Ausgangsbeschränkungen verlängern und zwar um weitere zwei Wochen bis zum 9. Mai. Das hat Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez am Samstagabend in einer Rede an die Nation angekündigt.

Die Zustimmung des spanischen Parlaments für eine erneute Verlängerung des Lockdown gilt als sicher. In Spanien besteht bereits seit Mitte März eine Ausgangssperre. In dem Land gibt es bereits mehr als 20.000 Corona-Todesfällen.