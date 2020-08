Spanien-GP: Hamilton gewinnt klar

Nächster Sieg für Formel 1 Pilot Lewis Hamilton – Brite gewinnt auch in Spanien.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien klar gewonnen.

Nach 66 Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya raste der Brite in seinem Mercedes souverän als Erster über die Ziellinie und holte damit bereits den vierten Sieg im sechsten Rennen der Saison 2020.

Zweiter in Barcelona wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas sicherte sich beim Spanien-GP den dritten Platz auf dem Podium.

Sebastian Vettel wurde mit seinem Ferrari Siebter. Am kommenden Wochenende legt die Formel 1 eine Pause ein. Das nächste Rennen in der Königsklasse findet in zwei Wochen in Belgien statt.