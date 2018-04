Spahn setzt auf Pflege-Fachkräfte aus der EU

In Deutschland sind derzeit Tausende Stellen sind in der Pflegebranche unbesetzt. Der Personalmangel in der Pflege soll nun mit Hilfe aus dem Ausland geschlossen werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Lücke mit Pflege-Fachkräften aus anderen EU-Ländern schließen.

In der EU gebe es das Recht der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Berufsabschlüsse von Pflegekräften und Ärzten aus dem Ausland müssten schneller anerkannt werden, sagte Spahn in einem Interview mit der „Rheinischen Post„. „Selbstverständlich muss die ausländische Qualifikation gleichwertig mit der deutschen sein, das gehört gründlich geprüft“, so der CDU-Politiker.

Laut einer Studie gibt es bundesweit 17.000 unbesetzte Stellen in Pflegeheimen.