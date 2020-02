Spahn: „Beginn einer Corona-Epidemie“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Corona-Epidemie“.

„Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland … Die Infektionsketten sind teilweise und das ist die neue Qualität nicht nachzuvollziehen … Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Epidemie an Deutschland vorbeigeht wird sich nicht erfüllen und nicht ergeben“, sagte Spahn am Mittwoch.

Die neuen Fälle in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen seien ein weiteres Anzeichen dafür, so der Bundesgesundheitsminister.

Insgesamt sind in Deutschland 18 laborbestätigte Fälle von Covid-19 bekannt (Stand 26. Februar). Die meisten Personen sind bereits wieder gesund und aus der Klinik entlassen.

Die WHO meldet bereits mehr als 81.000 Fälle weltweit, davon sind fast 2.800 Menschen verstorben.