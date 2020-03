Spahn-Aufruf an Reiserückkehrer

Aufgrund der aktuellen Krankheitswellen mit dem neuartigen Coronavirus hat Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) Reiserückkehrer, die in den vergangenen zwei Wochen in Italien, in Österreich oder in der Schweiz waren, dazu aufgerufen für zwei Wochen zu Hause zu bleiben und sich damit in Selbstquarantäne zu begeben.

„Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause! Und zwar unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht. So helfen Sie, sich und Ihr Umfeld vor dem Coronavirus zu schützen“,

schreibt Spahn auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums.