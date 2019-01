Sonntagsspiele: Schalke und Berlin gewinnen

In den beiden Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga haben Schalke und Hertha BSC Berlin zum Rückrundenstart gewonnen. Die Königsblauen siegten gegen Wolfsburg, Berlin in Nürnberg.

Der FC Schalke 04 hat am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 gewonnen. In der 8. Minute gab es Elfmeter für die Gastgeber nachdem William dem Schalker Alessandro Schöpf auf den Fuß gestiegen war und ihn somit am Weiterlaufen gehindert hatte. Daniel Caligiuri verwandelte den Elfmeter und brachte Schalke die frühe Führung.

Elvis Rexhbecaj erzielte in der 20. Minute für die Wölfe den Ausgleichstreffer. Caligiuri traf in der 79. Minute das zweite Mal für Schalke, diesmal nach einer Vorlage von Weston McKennie. Der FC Schalke 04 hat jetzt 21 Punkte und ist Platz zwölf der Liga. Wolfburg steht mit 28 Punkten auf Platz sechs.

Bereits am Nachmittag hatte der 1. FC Nürnberg 1:3 gegen Hertha BSC verloren. Die Nürnberger bleiben damit auf dem letzten Tabellenplatz, während die Berliner auf den siebten Rang vorrücken.

Vedad Ibisevic hatte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Im Anschluss kontrollierte Hertha das Spiel – Nürnberg blieb über weite Strecken harmlos. Das änderte sich kurz vor der Pause: Nach einer Ecke in der 42. Minute bekamen die Gäste die Situation nicht geklärt, sodass Hanno Behrens aus kurzer Distanz verwandeln konnte.

Bereits fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stellte allerdings Ondrej Duda den alten Abstand wieder her. Die Gastgeber konnten im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr antworten. Stattdessen sorgte Duda in der 70. Minute für die Entscheidung.