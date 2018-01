Sonja Kirchberger über Dieter Wedel

Die österreichische Schauspielerin Sonja Kirchberger (53) hat sich in der Debatte um Regisseur Dieter Wedel (75) zu Wort gemeldet. «Es gab sehr viele Gerüchte über Affären, aber ich habe nie etwas über sexuelle Übergriffe gehört oder derartiges gesehen», sagte Kirchberger der «Bild»-Zeitung vom Freitag. Sie wisse allerdings nicht, was «hinter verschlossenen Türen» passiert sei. Im aktuellen «Zeit-Magazin» erheben mehrere Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen den Regisseur, bis hin zum erzwungenen Sex. Wedel hatte dem widersprochen. Das Fernsehdrama «Der König von St. Pauli» mit Kirchberger wurde 1998 ausgestrahlt.

BFFS rechnet mit weiteren Belästigungs-Vorwürfen

Nach den Anschuldigungen gegen den Regisseur rechnet der Bundesverband Schauspiel, kurz BFFS, in Zukunft mit weiteren Vorwürfen über sexuelle Belästigung und sexuellen Missbrauch in der Film- und Fernsehbranche. «Der Bundesverband Schauspiel wird die einzelnen konkret in den Medien diskutierten Fälle nicht kommentieren», teilte der Verband in einer Stellungnahme am Freitag in Berlin mit.

«Als Berufsverband Schauspiel ist es vielmehr unsere Aufgabe, an einem notwendigen Kulturwandel mitzuwirken, damit künftig diese diskutierten existenten Missstände (…) gesamtgesellschaftlich und damit auch in der Film- und Fernsehbranche abgestellt werden», heißt es in der Stellungnahme des Verbands.