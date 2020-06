Sommerurlaub in Europa: Was Reisende beachten müssen

Die wegen der Corona-Pandemie geltende Reisewarnung wird in Deutschland ab dem 15. Juni wieder aufgehoben. Die Reisefreiheit kehrt somit zurück und ein Sommerurlaub in Europa wird möglich.

Die Sehnsucht der Menschen nach offenen Grenzen ist hoch, in jedem Land gelten jedoch für Touristen andere Regelungen. Was müssen Reisende beachten? Was gilt in welchen Touristenregionen?

Urlaub in Europa – was, wo und wann genau möglich ist: Ein guter Überblick, aufgeschlüsselt nach verschiedenen europäischen Ländern, findet sich auf „tagesschau.de“ unter „Regeln für Auslandsreisen – So sieht es in den Urlaubsländern aus„.