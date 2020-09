Grausiger Fund in Nordrhein-Westfalen (NRW) – in Solingen: Fünf tote Kinder – Jungen und Mädchen im Alter zwischen ein und acht Jahren – in Wohnung entdeckt.

Laut aktuellen Medienberichten soll die Mutter (27) tatverdächtig sein. Sie habe sich vor einen Zug geworfen, habe aber schwer verletzt überlebt.