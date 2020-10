Söder: „Zeigen wir Verantwortung füreinander“

Diesen Appell richtete Bayerns Landes-Chef Markus Söder (CSU) am Freitag im Bayerischen Landtag am Ende seiner Regierungserklärung zur Corona-Lage an alle Bürger im Freistaat.

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen machte Söder zuvor deutlich:

„Hinter jeder Zahl stehen unzählige Schicksale … Jedes Leben ist gleich viel wert und jedes Leben verdient es, von uns allen gerettet zu werden“,

so Söder. Und Bayerns Ministerpräsident weiter: