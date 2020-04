Söder: „Bayern vor dem Schlimmsten bewahrt“

„Es war wichtig, rechtzeitig, konsequent und entschlossen zu handeln. Wir haben Bayern vor dem Schlimmsten bewahrt.“

Das sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag in seiner Regierungserklärung zur Corona-Krise. Dennoch warnte der CSU-Chef in seiner vorsichtigen Zwischenbilanz eindringlich vor überstürzten Handlungen.