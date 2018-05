Social Coupling – Facebook schafft Dating-Funktion

Facebook bietet künftig einen Dating-Service an. Das teilte Unternehmensgründer Mark Zuckerberg am Dienstag mit. Dies ist für Benutzer die eine „echte, langfristige Beziehung suchen, nicht eine Vernetzung“, sagte Zuckerberg. Die Funktion werde nur optional angeboten. Wer sie in Anspruch nehme, werde keine Vorschläge aus dem Kreis der bereits online hinzugefügten „Freunde“ bekommen.

Insgesamt hätten 200 Millionen Nutzer auf Facebook derzeit angegeben, dass sie Single sind. Schon jetzt basiere eine von drei Ehen in den USA auf einem Kennenlernen im Internet, sagte Zuckerberg.