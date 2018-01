So wird man Regenerations-Coach

Regeneration ist ein wichtiges Thema im Fitnessbereich. Als erste deutsche Trainer-Academy hat Transatlantic Fitness einen Spezialkurs entwickelt, in dem Fitness-Trainer zum Regenerations-Coach ausgebildet werden.

Regeneration und Beweglichkeit spielen im Fitnessmarkt eine wachsende Rolle. Personal-, Fitness-, Athletiktrainer sowie Therapeuten sollten sich auf diesem Gebiet auskennen. Für sie hat Transatlantic Fitness, der Functional Training Experte, den deutschlandweit ersten Regenerations Coach Course (RCC) entwickelt, der sich mit aktiver Erholung, Stretching, Foam Rolling, Kälteanwendungen, EMS, Taping, Massage und Schlafmanagement befasst. Außerdem lernen die Teilnehmer, eine ideale Regenerations-Einheit aufzubauen. Der Kurs dauert acht Stunden. Termine: München 24.02., Düsseldorf 28.04. und in Hamburg am 03.06.2018.

Regeneration gehört zum ganzheitlichen Training. Man ist schneller wieder fit und verringert das Verletzungsrisiko. In diesem Kurs zeigen die Profis von Transatlantic Fitness in Theorie und Praxis effiziente Methoden wie auch Leistungssportler regenerieren. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Übungsleiterschein, Fitness Trainer B-Lizenz oder eine Ausbildung als Therapeut. Mehr Infos gibt´s unter „transatlanticfitness.com„.